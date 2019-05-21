Театр на экране, вечер The Вeatles и выставки в подвале. Программа фестивального лета в Рязани

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Во вторник, 21 мая, в городской администрации представили программу
Организаторы отметили, что теперь фестиваль будет проводиться четыре раза в неделю:
Первый показ спектаклей состоится 6 июня. Организаторы отметили, что зрители увидят на большом экране, как современные постановки, так и классические 2017-2018 годов: «Пиковая Дама», «Ромео и Джульетта», рок-опера «Юнона и Авось», «Шёпот сердца» Евгения Гришковца и другие.
Первый «Арт-субботник» пройдет 1 июня. В этом году концерты посвятят The Вeatles в преддверии дня рождения Пола Маккартни, классической, электронной, акустической и молодежной музыки, а также «Словесный баттл» и «Свободная сцена».
Вечера в ЦПКиО стартуют 2 июня. Первый концерт «Обратно в детство» посвятят Международному дню защиты детей, далее пройдут тематические и сольные концерты коллективов Рязани и городского «Арт-центра».
Также организаторы рассказали об открытии арт-пространства «Подвал» на Почтовой №54. Каждую среду там намерены проводить выставки дизайнеров, художников и фотографов, а также квартирники.
Открытие Фестивального лета Рязани пройдет 24 мая, в 18:00. Более подробно о праздниках читайте в
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