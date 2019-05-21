Рязанскую пенсионерку снова уличили в незаконной торговле алкоголем

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Рязанку уличили в незаконной торговле алкоголем. Ранее 63-летнюю женщину уже наказывали по части 1 статьи 14.17.1 КоАП, сообщила
Отмечается, что пенсионерка не сделала «должных выводов» и продолжила продавать спиртное в своем доме на улице Корнилова.
Теперь ей грозит более серьезное наказание. Возбуждено уголовное дело по статье 171.4 УК РФ, по которой предусмотрены исправительные работы на срок до одного года.
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Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.