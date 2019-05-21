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20:12, 21 мая 2019 3 925
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На рязанского журналиста напали возле стройплощадки на озере «Дикая утка»

На рязанского журналиста напали возле стройплощадки на озере «Дикая утка»

На рязанского журналиста напали возле стройплощадки на озере «Дикая утка». Об этом сообщил ТКР.

Инцидент произошел во вторник, 21 мая. Оператор телекомпании фиксировал продолжающиеся у водоема строительные работы.

«Уже через несколько минут мужчина в камуфляжной форме, отказавшийся представиться, попытался отобрать оборудование у нашего оператора. Встретив отпор, и, заметив, что его фиксирует камера, решил удалиться», — говорится в сообщении.

Напомним, на заседании регионального правительства Любимов призвал прекратить уничтожение озера «Дикая утка», поручив полиции пресечь подвоз мусора.

До этого Путин пообещал изучить ситуацию с уничтожением озера на медиафоруме ОНФ. Однако озеро за Северным обходом продолжают засыпать землей. Корреспондент RZN.info посетил территорию водоема и увидел, что за час там разгрузили четыре самосвала с грунтом.

Также известно, что рязанские экологи направят в ЮНЕСКО петицию о защите озера.


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