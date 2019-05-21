RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На рязанского журналиста напали возле стройплощадки на озере «Дикая утка». Об этом сообщил ТКР.
Инцидент произошел во вторник, 21 мая. Оператор телекомпании фиксировал продолжающиеся у водоема строительные работы.
«Уже через несколько минут мужчина в камуфляжной форме, отказавшийся представиться, попытался отобрать оборудование у нашего оператора. Встретив отпор, и, заметив, что его фиксирует камера, решил удалиться», — говорится в сообщении.
Напомним, на заседании регионального правительства Любимов призвал прекратить уничтожение озера «Дикая утка», поручив полиции
До этого
Также известно, что рязанские экологи
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанец заснял на видео «кровавую» луну
|
cледующая новость →Карабасов поручил усилить меры безопасности во время последнего звонка в рязанских школах
В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.