Аудиторы приступили к проверке ремонта моста через Оку

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Аудиторы приступили к проверке
КСП проверит использование бюджетных средств, выделенных на ремонт моста через реку Ока на трассе «Спас-Клепики — Рязань».
Целью мероприятия является анализ наличия, полноты и правильности составления проектно-сметной, разрешительной и исполнительной документации по ремонту моста.
«Для анализа принципа эффективности, критериев законности, целесообразности, обоснованности, своевременности расходов планируется проведение аудита закупки», — говорится в сообщении.
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