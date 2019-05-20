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16:47, 20 мая 2019 224
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В Туле на улице обнаружили труп мужчины

В Туле на улице обнаружили труп мужчины

В Туле на пересечении улицы Дмитрия Ульянова и Красноармейского проспекта лежит труп. Об этом пишет «Первый Тульский».

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что на теле мужчины нет признаков насильственной смерти.

На месте работают полицейские, обстоятельства выясняются.


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