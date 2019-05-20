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16:34, 20 мая 2019 1 686
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Рязанский бар на Почтовой извинился за резиновую женщину в окне 1

Рязанский бар на Почтовой извинился за резиновую женщину в окне

Рязанский бар, расположенный на улице Почтовой, извинился за резиновую женщину, которую заметили в окне заведения 16 мая. Соответствующий комментарий появился в группе «Рязань без цензуры» «ВКонтакте».

«Хотим принести свои извинения всем тем, кому довелось увидеть этот ужас из окон нашего заведения. Мы надеемся ни чьи неокрепшие умы, мы не повредили. Нам не сложно признавать свои ошибки и осознавать всю серьезность проступка, впредь будем внимательнее относиться к таким вещам», — отметили представители бара (орфография и пунктуация автора сохранены).


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