Рязанский бар на Почтовой извинился за резиновую женщину в окне

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Рязанский бар, расположенный на улице Почтовой, извинился за резиновую женщину, которую заметили в окне заведения 16 мая. Соответствующий комментарий появился в группе «
«Хотим принести свои извинения всем тем, кому довелось увидеть этот ужас из окон нашего заведения. Мы надеемся ни чьи неокрепшие умы, мы не повредили. Нам не сложно признавать свои ошибки и осознавать всю серьезность проступка, впредь будем внимательнее относиться к таким вещам», — отметили представители бара (орфография и пунктуация автора сохранены).
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.