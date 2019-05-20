Рязанка спела в шоу «Ты супер» на НТВ. Видео

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16-летняя Валерия Шилкина из Сасова спела в полуфинале шоу «Ты супер!» на НТВ.
Она исполнила песню Любэ «Ты неси меня, река». Выпуск с ее участием показали в воскресенье, 19 мая.
За рязанку проголосовали все члены жюри, но в финал она не прошла.
Напомним, на отборочном туре Игорь Крутой
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.