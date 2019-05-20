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Фото: Администрация Рязани
На встрече с руководителями структурных подразделений и муниципальных городских предприятий и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов заявил, что ремонт Московского шоссе площадью 79 тысяч квадратных метров входит в завершающую стадию. Об этом сообщил
«Сейчас подрядчик укладывает второй, финальный слой асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся преимущественно в ночное время, чтобы не создавать затруднений движению транспорта», — подчеркнул Карабасов.
По данным управления благоустройства, финишный слой асфальта уложили почти на 80% проезжей части, полностью завершено обустройство барьерных ограждений.
Дорожники начали наносить дорожную разметку.
«Это большой участок и важная городская артерия, к 1 сентября работы здесь будут завершены», — подытожил Сергей Карабасов.
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