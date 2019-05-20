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19:52, 20 мая 2019 561
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Ремонт Московского шоссе входит в завершающую стадию — мэрия 1

Ремонт Московского шоссе входит в завершающую стадию — мэрия

Фото: Администрация Рязани

На встрече с руководителями структурных подразделений и муниципальных городских предприятий и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов заявил, что ремонт Московского шоссе площадью 79 тысяч квадратных метров входит в завершающую стадию. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

«Сейчас подрядчик укладывает второй, финальный слой асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся преимущественно в ночное время, чтобы не создавать затруднений движению транспорта», — подчеркнул Карабасов.

По данным управления благоустройства, финишный слой асфальта уложили почти на 80% проезжей части, полностью завершено обустройство барьерных ограждений.

Дорожники начали наносить дорожную разметку.

«Это большой участок и важная городская артерия, к 1 сентября работы здесь будут завершены», — подытожил Сергей Карабасов.


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