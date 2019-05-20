«Фестивальное лето» на Почтовой начнется в пятницу

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Фото: Администрация Рязани
В пятницу, 24 мая, на улице Почтовой стартует «Фестивальное лето». Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил и.о. мэра Сергей Карабасов на встрече с руководителями структурных подразделений и муниципальных предприятий Рязани.
В рамках «Встреч на Почтовой» на главной пешеходной улице города развернут ярмарки, организуют развлекательную программу и концерт.
Начало праздника традиционно в 18:00.
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