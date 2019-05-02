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10:16, 2 мая 2019 984
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В полиции рассказали о погоне за пьяным водителем в Касимове

В полиции рассказали о погоне за пьяным водителем в Касимове

Во вторник, 30 апреля, примерно в 16:00, в Касимове полицейские устроили погоню за пьяным водителем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Советской находится автомобиль KIA Sportage, водитель которого может находиться в состоянии опьянения. На место наравили экипаж ДПС.

Стражи порядка потребовали водителя остановиться, однако он не отреагировал и попытался скрыться. Экипаж начал преследование. Вблизи дома №167 по улице Советской автомобиль столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Chevrolet Niva, после чего автомобиль остановился.

«На требование инспекторов выйти из салона нарушитель не отреагировал, вел себя агрессивно, пытался завести машину и оставить место происшествия. Водителю предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. При доставлении гражданин оказал сопротивление, в связи с чем в отношении него за оказание неповиновения законному требованию сотрудника полиции были применены специальные средства сковывания движения», — говорится в сообщении.

Нарушителем оказался 40-летний неработающий житель Касимова. При освидетельствовании концентрация алкоголя в организме составила 1,68 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в десять раз превышает допустимый уровень.

В отношении касимовца составили административные протоколы: по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Материалы направили в суд.

Напомним, ранее с места происшествия появилось видео.


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