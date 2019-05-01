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21:52, 1 мая 2019 1 423
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В Касимове водитель на «Ниве» устроил ДТП, уходя от погони полиции. Видео

В Касимове водитель на «Ниве» устроил ДТП, уходя от погони полиции. Видео

В Касимове полиция устроила погоню за водителем. Видео опубликовано «ВКонтакте».

Полиция устроила погоню за мужчиной на Chevrolet Niva и требовала остановиться. Тот, пытаясь оторваться, выехал на встречку и устроил ДТП.

Автоинспекторы задержали водителя. Как сообщили очевидцы в соцсетях, после задержания нарушителя привязали к дереву.

На видео можно заметить, что мужчина пьян.

Официальной информации о произошедшем нет.


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