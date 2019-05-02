На въезде в Рязань образовалась пробка из-за дорожных работ

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 2 мая, около Зеленинских двориков, от поворота на Баграмово в сторону Рязани образовалась пробка из-за дорожных работ. Фотография появилась в соцсети «ВКонтакте».
Пользователь отметил, что затор образовался также и в другую сторону. На участке расширяют дорогу.
По данным сервиса «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПолицейские закрыли наркопритон в Горроще
|
cледующая новость →Курсанты Академии ФСИН помогли ветерану подготовиться к дачному сезону
«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.