RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В субботу, 18 мая, в Спасском районе легковушка влетела в отбойник после столкновения с другим автомобилем. Фотографии в редакцию RZN.info прислала очевидец.
По словам рязанки, ДТП произошло приблизительно в 16:00. В нем пострадал водитель.
На кадрах видно, что автомобиль получил сильные механические повреждения.
Информация о пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанскую фигуристку Трусову признали лучшей молодой спортсменкой года в Европе
|
cледующая новость →В России ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время
Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.