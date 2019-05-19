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9:45, 19 мая 2019 1 346
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В Спасском районе легковушка влетела в отбойник

В Спасском районе легковушка влетела в отбойник

В субботу, 18 мая, в Спасском районе легковушка влетела в отбойник после столкновения с другим автомобилем. Фотографии в редакцию RZN.info прислала очевидец.

По словам рязанки, ДТП произошло приблизительно в 16:00. В нем пострадал водитель.

На кадрах видно, что автомобиль получил сильные механические повреждения.

Информация о пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.


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