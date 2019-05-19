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Фото: Издательство «Пресса»
В центре Скопина заделали ямы на дорогах. Работы вели на улицах Советской, Афиногенова, Фабричной, Комсомольской, Ленина, Карла Маркса, Высоковольтной, Пушкина, Октябрьской и Пролетарской, сообщает издательство «
Начальник отдела капитального строительства администрации города Алевтина Гуськова рассказала, что дорожники отремонтировали 1 905 квадратных метров полотна.
«Сумма контракта составила 1 854 061 рубля, — уточнила Гуськова. — Осталось только на улице Советской поднять водопроводные люки до уровня асфальта».
На нанесение дорожной разметки потратили 500 тысяч рублей. Работы проводят за счет средств местного бюджета.
Ямочный ремонт также планируют провести на улицах Фабричной (до железнодорожного переезда) и Высоковольтной (на участке напротив Межмуниципального медицинского центра).
«В этом году на средства муниципального дорожного фонда подготовлена проектно-сметная документация на ремонт автомобильной дороги на улице Ленина в микрорайоне Коготково и на ремонт тротуара на улицах Пригородная и Максима Горького. Также подготовлены торги на работы по замене водопропускной трубы на улице Октябрьской», — добавила чиновница.
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