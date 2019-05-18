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16:24, 18 мая 2019 1 454
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В Рязань приехали белорусские десантники

В Рязань приехали белорусские десантники

В субботу, 18 мая, в Рязань приехали белорусские десантники, передает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

Сбор военнослужащих для отработки навыков прыжков с парашютной систем специального назначения типа «крыло» проходит на базе 309-го центра подготовки ВДВ.

Такие мероприятия проводятся уже третий год подряд. Всего за это время в центре прошли переподготовку более 60 военнослужащих вооруженных сил Сербии и Белоруссии.

В течение месяца белорусские десантники совершат около 30 прыжков с парашютом с высоты до пяти тысяч метров, в том числе с применением индивидуального кислородного оборудования.

Кроме того, военные пройдут краткий курс подготовки на тренажерах учебного комплекса.


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