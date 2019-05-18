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16:35, 18 мая 2019 1 007
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Рязанка рассказала о конфликте со страховой компанией после аварии в центре города

Рязанка рассказала о конфликте со страховой компанией после аварии в центре города

В начале мая в редакцию RZN.info обратилась постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.

24 октября 2018 года в Рязани на пересечении улиц Ленина и Свободы произошла, на первый взгляд, ничем не примечательная авария. В Lada Largus врезался ВАЗ-2114. Никто из участников ДТП не получил каких-либо серьезных травм. Виновником столкновения признали водителя «четырнадцатой».

Владелец Largus Мария Карташян обратилась к страховщикам, которые должны были оценить ущерб и выплатить компенсацию собственнице пострадавшей машины по полису КАСКО.

Изначально мы не поддерживаем позицию какой-либо из спорящих сторон, а лишь знакомим читателей с обстоятельствами дела.

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».


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