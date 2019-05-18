Рязанка рассказала о конфликте со страховой компанией после аварии в центре города

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В начале мая в редакцию RZN.info обратилась постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.
24 октября 2018 года в Рязани на пересечении улиц Ленина и Свободы произошла, на первый взгляд, ничем не примечательная авария. В Lada Largus врезался ВАЗ-2114. Никто из участников ДТП не получил каких-либо серьезных травм. Виновником столкновения признали водителя «четырнадцатой».
Владелец Largus Мария Карташян обратилась к страховщикам, которые должны были оценить ущерб и выплатить компенсацию собственнице пострадавшей машины по полису КАСКО.
Изначально мы не поддерживаем позицию какой-либо из спорящих сторон, а лишь знакомим читателей с обстоятельствами дела.
Подробнее об этом читайте в нашем разделе «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьКасимовцы попросили Любимова разобраться в законности сноса Татарской усадьбы
|
cледующая новость →В Рязань приехали белорусские десантники
Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.