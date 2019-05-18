Транспортный триллер с непонятной развязкой. Читательницу RZN.info поразили непомерные аппетиты страховой компании

В начале мая в редакцию Рязанского городского сайта обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией. Эта история показалась нам интересной и актуальной для посетителей интернет-ресурса, немалую часть которых составляют автолюбители.

Изначально мы не поддерживаем позицию какой-либо из спорящих сторон, а лишь знакомим читателей с обстоятельствами дела.

24 октября 2018 года в Рязани на пересечении улиц Ленина и Свободы произошла, на первый взгляд, ничем не примечательная авария. В Lada Largus врезался ВАЗ-2114. Никто из участников ДТП не получил каких-либо серьезных травм. Виновником столкновения признали водителя «четырнадцатой». Владелец Largus Мария Карташян обратилась к страховщикам, которые должны были оценить ущерб и выплатить компенсацию собственнице пострадавшей машины по полису КАСКО.

Вот с этого момента и начинается настоящий транспортный триллер, в котором надежды страхователя не сошлись с расчетами страховщика.

Эксперты играют с цифрами

После аварии автомобиль Lada Largus 2016 года выпуска (госномер Y 408CP62), застрахованный в СПАО «РЕСО-Гарантия», был передан страховой компании для оценки ущерба и объема будущих выплат. Машину направили для экспертизы в автосервис на проезде Яблочкова.

Эксперты, приглашенные «РЕСО-Гарантией», подсчитали ущерб, который, по их данным, составил 413 тысяч 430 рублей. После этого вердикта компания приняла решение, шокировавшее автовладелицу. Страховая решила, что она получит указанную сумму, но передаст поврежденное авто страховщику.

Для подтверждения своей правоты фирма ссылается на договор, заключенный с собственницей автомобиля, и на правила страхования транспортных средств при полной фактической или конструктивной гибели автомобиля. Они гласят: если стоимость восстановления составляет как минимум 80% стоимости машины на момент ДТП, страховая компания может выплатить эти деньги владельцу и забрать автомобиль.

Марию Карташян такое предложение не устроило. Ее Lada на момент ДТП эксплуатировалась год, новая машина этой марки в среднем стоит около 600 тысяч, а за обещанные страховщиком 413 тысяч можно купить Largus 4-5 летней давности.

Женщина самостоятельно заказала несколько независимых экспертиз, привлеченные специалисты оценили ущерб в 254 746 рублей (ООО «Транспектр») и 271 824 («Независимая служба аварийных комиссаров»).

Страховщики стоят на своем

В ответ на официально зафиксированные возражения собственников, страховщики отказались пересматривать свое решение, ссылаясь на то, что эксперты учли не все детали, подлежащие замене и не зафиксировали ряд повреждений.

Битва аргументов

Собственник транспортного средства, дочь Марии Карташян, Роза, обратилась с иском в Железнодрожный районный суд Рязани.

Привлеченные Марией эксперты считают, что выплата страхового возмещения должна производиться исходя из расходов на фактически выполненный ремонт, то есть 254 646 рублей и 30 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

На первое заседание суда представители страховщика не пришли, ссылаясь на то, что истица не хочет идти на мировую. Мария Карташян, по нашей информации, готова рассмотреть условия мирового соглашения. Следующее заседание назначено на 20 мая.

Представитель регионального филилала одной из крупнейших в России страховых компаний на условиях анонимности пояснила RZN.info, что истец вправе заказать независимую судебную экспертизу. На ее результаты, в отличии от экспертиз, не имеющих такого статуса, суд обязательно обратит внимание. Не менее важным аргументом в споре может стать и заказ-наряд из автосервиса с полной стоимостью произведенного ремонта.