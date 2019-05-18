Экс-губернатор области Шпак посетил акцию памяти генерала-лейтенанта Белякова в Рязани

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Экс-губернатор Рязанской области Георгий Шпак посетил
Мероприятие прошло в субботу, 18 мая. Также в нем приняли участие внук и внучка генерал-лейтенанта и председатель областного совета ветеранов войны и труда Николай Войтков.
Гости посмотрели фотовыставку о первых летчиках, спасавших экипаж корабля «Челюскин» с дрейфующей льдины, возложили цветы у бюста генерал-лейтенанта авиации Белякова.
Фото Натальи Ячневой
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Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.