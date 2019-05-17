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15:42, 17 мая 2019 145
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В Рязани пройдет акция памяти Героя Советского Союза Александра Белякова

В Рязани пройдет акция памяти Героя Советского Союза Александра Белякова

В Рязани пройдет акция памяти Героя Советского Союза Александра Белякова. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

Акция пройдет в субботу, 18 мая. В ней примут участие внук и внучка генерал-лейтенанта. Полная программа мероприятий:

  • 10:00 — встреча гостей, фотовыставка о первых Героях Советского Союза — летчиках, спасавших экипаж корабля «Челюскин» с дрейфующей льдины. (улица Белякова, дом 7А);
  • 11:00 — начало официальной части у бюста генерал-лейтенанта авиации А.В. Белякова, построение почетного караула, открытие мероприятия, приветствие гостей, выступления, ответное слово гостей, возложение цветов;
  • 11:40 — продолжение мероприятия и праздничный концерт в зале Дома офицеров, доклады, награждения;
  • 13:00 — экскурсия в Музей Дальней авиации (территория части);
  • 14:00 — «Фронтовая поляна» (обед в столовой);
  • 16:00 — посещение именной аудитории Белякова в Рязанском (филиале Московского) политехническом институте (улица Право-Лыбедская, 26/53);
  • 17:00-18:00 — экскурсия в Рязанском Кремле;
  • 18:05 — проводы гостей.

Мероприятие сопровождается фотосессией.


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