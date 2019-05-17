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Владимирцы смогут предложить свой вариант развития зеленой зоны в центре города. Об этом написал сайт телекомпании «
В субботу, 18 мая, в заброшенных садах напротив владимирского Белого дома состоится арт-субботник. На этот раз он будет представлять из себя не уборку мусора, а выездную проектную сессию, на которой архитекторы и активисты попробуют обсудить с неравнодушными горожанами парковые перспективы этой зеленой зоны города.
Мероприятие начнется в 12:00.
Фото с сайта «Зебра ТВ»
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