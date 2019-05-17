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19:39, 17 мая 2019 131
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Тысячный хор в шестой раз споет в Рязани

Тысячный хор в шестой раз споет в Рязани

В пятницу, 24 мая, тысячный сводный хор в шестой раз выступит в рязанской филармонии.

В состав хора войдут: губернаторский симфонический оркестр, камерный хор, русский народный хор имени Попова и многие другие.

К участникам коллектива также присоединятся сотрудники медучреждений: городской клинической больницы № 8, областной клинической больницы, областного кожно-венерологического диспансера и многие другие.

Пролог концерта посвятят святым равноапостольным Кириллу и Мефодию — славянским просветителям и создателям славянской азбуки.

Зрители услышат известные, всеми любимые песни из спектаклей: «Проснись и пой», «Дни Турбиных», «Давным-давно», «Обыкновенное чудо» и других.

Солистами проекта выступят артисты рязанских театров Наталья Нелюбина, Андрей Блажилин, Валерий Рыжков, а также артист ярославской филармонии — баритон Александр Суханов.

Концерт проведут Андрей Блажилин и Мария Зорко. Начало в 18:00.


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