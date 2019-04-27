Первый канал начал проверку после объявления победителя шоу «Голос.Дети»

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Фото: Ru.wikipedia.org
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст пообещал разобраться с ситуацией в финальной программе шоу «Голос.Дети». Об этом сообщил
Финал шоу прошел в пятницу, 26 апреля. Победителем объявили Микеллу Абрамову — дочь певицы Алсу. Девочка обогнала остальных участников с большим отрывом — у нее оказалось в 18 раз больше голосов, чем у занявшего второе место. Также она получила в полтора раза больше СМС, чем ее ближайший конкурент.
Первый канал начал перепроверку результатов и позже
Как прокомментировал Эрнст, такого разрыва между участниками «пожалуй, не было никогда».
«Первый канал» будет информировать о результатах начатой проверки. Мы не можем позволить, чтобы на честность «Голоса» была брошена тень. Тем более речь идет о конкурсе с участием детей. Для нас все участники одинаково дороги. Мы любим, ценим и гордимся каждым, кто поднимался на сцену «Голоса» на любом этапе проекта. И если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем", — сообщил Эрнст. Также он отметил, что авторы программы не имеют права воздействовать на результаты голосования.
Как рассказал
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