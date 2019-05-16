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Фото: Pixabay.com
На владельца рязанской строительной компании завели уголовное дело за мошенничество. Об этом говорится в ответе мэрии на
Речь идет об учредителе ООО «Альфа-Рязань», который возводил долгострой на улице Стройкова № 64. Дело завели по части 4 статьи 159 («Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).
Дом планировали сдать еще июле 2017 года. В ноябре того же года дольщикам
Планируется, что завершение строительства профинансирует «Фонд социального развития Рязанской области».
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Многие уже давно преодолели кризисные времена, восстановили не только свой статус-кво, но и уровень материального достатка.