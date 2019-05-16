Бывший ректор РГУ претендует на аналогичный пост в Радиоуниверситете

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Бывший ректор РГУ Алексей Зимин претендует на аналогичный пост в Радиоуниверситете. Список кандидатов на выборы руководителя вуза опубликовали 14 мая.
На должность претендуют четыре кандидата:
Зимин — единственный, кто числится в списке самовыдвиженцем.
Он
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВо Владимирской области назначили нового директора департамента имущественных и земельных отношений
|
cледующая новость →Владимирский музей отметил вековой юбилей
Список произведений составила сеть книжных магазинов «Читай-город».