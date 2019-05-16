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14:27, 16 мая 2019 338
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Бывший футболист рязанского клуба попал в расширенный состав сборной России

Бывший футболист рязанского клуба попал в расширенный состав сборной России

Бывший футболист рязанского клуба попал в расширенный состав сборной России. Список из 37 футболистов, которые могут сыграть с Кипром и Сан-Марино назвал главный тренер команды Станислав Черчесов.

Резиуан Мирзов, который вместе с тульским «Арсеналом» борется за попадание в еврокубки на следующий сезон, оказался в числе главных претендентов на место в сборной.

В сезоне 2013/2014 годов он выступал за рязанский клуб «Звезда». В ПФЛ он провел за клуб 16 матчей, забил два мяча, в Кубке России — еще 6 матчей, также забив два гола.

«Сезон подходит к концу, футболисты должны примерно понимать свой статус. В этом списке есть игроки, которые могли и не догадываться, что мы о них думаем. Весь чемпионат многие футболисты провели на определенном уровне, действовали на разных позициях. Мирзов из этой категории», — прокомментировал заявку Станислав Черчесов.

Окончательный состав сборной на ближайшие два матча станет известен в начале следующей недели.

Фото пресс-службы ФК «Рязань»


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