RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
За год рязанцы потратили на онлайн-покупки больше 24 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.
Всего жители Рязанской области совершили в 2018 году 18,2 миллиона интернет-платежей. Это на 48% больше, чем годом ранее.
Каждый десятый платеж был покупкой непосредственно в интернет-магазине: 1,8 миллионов операций на 2,3 миллирдов рублей (+16,8% к аналогичному показателю 2017 года).
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа месте строительства храма в Екатеринбурге возвели постоянный забор
|
cледующая новость →В Рязанской области завершается весенняя посевная кампания
Список произведений составила сеть книжных магазинов «Читай-город».