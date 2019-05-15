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Виктор Атласов рассказал о том, как проходит его путешествие на резиновой лодке по реке Лена. 15 мая он вышел на связь с рязанским музеем путешественников.
Сейчас он находится в районе города Киренска — административного центра Киренского района и Киренского городского поселения Иркутской области.
Путешественник рассказал о том, что вокруг совершенно безлюдные берега Лены, он продвигается по реке на резиновой лодке, стараясь не повредить свое судно о камни — в тех местах река узкая и мелководная.
Как отметил Атласов, погода не очень благоприятная: утром часто идут дожди пополам со снегом, а ночью — по-зимнему сильные снегопады. Из-за этого приходится просыпаться и очищать палатку от снега, который может повредить каркас.
Днем температура плюсовая, от пяти до десяти градусов по Цельсию, ночью — заморозки. Однако, по словам Виктора Ивановича, несмотря на такие погодные условия, маршрут он проходит с опережением графика, так как в месте впадения Киренги в Лену вода поднялась, и скорость течения увеличилась.
«Медведей и других крупных животных на побережье не наблюдается, а потому опасность стать добычей мне не грозит», — заявил Атласов.
Напомним, очередная экспедиция Виктора Атласова началась 5 мая.
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