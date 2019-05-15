В Спасском районе установили поклонные кресты

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В Спасском районе возрождают древнюю православную традицию. На въезде в села и деревни устанавливают поклонные кресты. Об этом сообщила ГТРК «
«Их устанавливали наши предки для того, чтобы у Бога попросить благословения на хороший добрый путь. Чтобы не было никаких происшествий. В этом году накануне Пасхи установили 2 креста в селе Красильниково и деревне Моньясово. Жители довольны. Принимали активное участие», — сказал Николай Михайлов, глава Троицкого сельского поселения.
По одной из версий, эта традиция связана с татарским игом. Якобы наиболее смелые из жителей, что спаслись в лесах от врагов, возвращались в разоренные жилища и ставили кресты на возвышенных местах в знак благодарности Богу за спасение.
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