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17:49, 15 мая 2019 2 118
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В Собинке пьяный мужчина угнал «ГАЗ», чтобы доехать до магазина

В Собинке пьяный мужчина угнал «ГАЗ», чтобы доехать до магазина

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

В Собинке пьяный мужчина угнал «ГАЗ», чтобы доехать до магазина. Об этом сообщила пресс-служба владимирского УМВД.

Автоинспекторы остановили машину, за рулем которой был 21-летний житель Ивановской области. Как выяснилось, «ГАЗ» молодому человеку не принадлежал. По дороге в магазин он заметил машину с открытой дверью и решил доехать на ней. По словам мужчины, он планировал вернуть автомобиль на место.

На молодого человека завели уголовное дело по статье 166 УК («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.


© RZN.info

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