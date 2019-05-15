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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
В Собинке пьяный мужчина угнал «ГАЗ», чтобы доехать до магазина. Об этом
Автоинспекторы остановили машину, за рулем которой был 21-летний житель Ивановской области. Как выяснилось, «ГАЗ» молодому человеку не принадлежал. По дороге в магазин он заметил машину с открытой дверью и решил доехать на ней. По словам мужчины, он планировал вернуть автомобиль на место.
На молодого человека завели уголовное дело по статье 166 УК («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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