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В Рязанской области завершается весенняя посевная кампания. Об этом сообщил
В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах Рязанской области сев проведен на площади 505 тысяч гектаров, что составляет 98,2% от запланированного объема.
Посеяно 277,2 тысячи гектаров яровых зерновых культур, 7,1 тысячи гектаров сахарной свеклы.
Общая площадь масличных культур на сегодня составляет 130,6 тысячи гектаров, в том числе.
Продолжается сев кукурузы на зерно и силос.
Овощные культуры размещены на площади 111 гектаров, картофель — на 3,2 тысячи гектаров.
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