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18:32, 15 мая 2019 1 160
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В Рязанской области завершается весенняя посевная кампания

В Рязанской области завершается весенняя посевная кампания

В Рязанской области завершается весенняя посевная кампания. Об этом сообщил сайт правительства региона.

В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах Рязанской области сев проведен на площади 505 тысяч гектаров, что составляет 98,2% от запланированного объема.

Посеяно 277,2 тысячи гектаров яровых зерновых культур, 7,1 тысячи гектаров сахарной свеклы.

Общая площадь масличных культур на сегодня составляет 130,6 тысячи гектаров, в том числе.

Продолжается сев кукурузы на зерно и силос.

Овощные культуры размещены на площади 111 гектаров, картофель — на 3,2 тысячи гектаров.


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