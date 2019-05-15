В Латвии нашли останки рязанского красногвардейца

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В Латвии нашли и захоронили останки рязанского красногвардейца. Об этом сообщили в соцсетях.
«1 мая мы их отпели и похоронили. Тех самых 257 забытых, затоптанных и тысячи раз проезженных тракторами красноармейцев, которые погибли в самом конце войны — с февраля по апрель 1945 года близ Пампали Салдусского района Латвии», — написала автор публикации.
Год назад, весной 2018-го года, на останки случайно наткнулись строители, однако захоронили их только сейчас.
При красногвардейцах обнаружили девять орденов и медалей, пять знаков «Гвардия», остатки красноармейской книжки и двух медальонов.
По записи во вкладыше солдатского медальона было установлено имя гвардии красноармейца Сарычева Василия Кузьмича, 1919 года рождения. Уроженец Рязанской области, Шацкого района, призван в 1940 году Шацким районным военным комиссариатом, заряжающий 45-мм пушки 20 гвардейского стрелкового полка седьмой гвардейской стрелковой дивизии. Убит 18 марта 1945.
Сарычев был ездовым, подвозил боеприпасы. За мужество и отвагу его наградили сразу двумя медалями: «За отвагу» и «За боевые заслуги».
В приказе о его награждении записана фраза, которая говорит о том, насколько смелым был этот человек: «Никакие пули и снаряды не остановят бесстрашного ездового!».
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