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12:18, 14 мая 2019 2 736
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«Сущий ад». Жители Песочни снова пожаловались на поток машин во дворе

«Сущий ад». Жители Песочни снова пожаловались на поток машин во дворе

В Рязани жильцы дома №4 по улице Новоселов снова пожаловались на поток машин во дворе.

9 апреля там начался капитальный ремонт теплотрассы, из-за чего ограничили движение транспорта по одной полосе в сторону улицы Советской Армии. Ранее на защиту двора от потока машин вышли дети, а местные жители перегородили путь покрышками, но водители их убрали.

По информации на сайте рязанской администрации, ремонт теплотрассы планировалось завершить до 6 мая.

В понедельник, 13 мая, местный житель Виктор Гришин прислал в редакцию RZN.info фотографии, на которых видно, что дорога по-прежнему раскопана, а через двор проезжают легковые автомобили, газели и маршрутки.

«В результате весь поток машин, а их реально много, проходит через наш двор, что, конечно, для жильцов дома — сущий ад, не говоря о том, что это банально небезопасно для детей во дворе. Мы звонили неоднократно в ГИБДД и сказали им о ситуации, на что получили ответ, что этим должна заниматься администрация», — рассказал Гришин.

«Во дворе много детей. У самого жена часто гуляет с ребенком», — добавил рязанец.

Стоит отметить, что на время ремонта на участке дороги установили предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Ремонтируемый участок можно также объехать по другому пути.


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