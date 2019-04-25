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18:43, 25 апреля 2019 486
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В Песочне дети вышли защищать двор от потока машин

В Песочне дети вышли защищать двор от потока машин

В Песочне дети вышли защищать двор от потока машин. Автомобилисты проезжают мимо домов №4 на улице Новоселов и №8 на улице Тимуровцев из-за дорожных работ. При этом ремонтируемый участок можно объехать по другому пути.

Местные жители жалуются, то поток машин становится наиболее плотным в вечерние и утренние часы. Жильцы домов перегораживают путь покрышками, но водители регулярно убирают их. В итоге к «борьбе с автохамами» подключились дети: они встают во дворе, широко раскрыв руки и загораживая проезд.

Жильцы соседних домов обратились в редакцию RZN.info, чтобы предать огласке свою проблему.


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