RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Песочне дети вышли защищать двор от потока машин. Автомобилисты проезжают мимо домов №4 на улице Новоселов и №8 на улице Тимуровцев из-за дорожных работ. При этом ремонтируемый участок можно объехать по другому пути.
Местные жители жалуются, то поток машин становится наиболее плотным в вечерние и утренние часы. Жильцы домов перегораживают путь покрышками, но водители регулярно убирают их. В итоге к «борьбе с автохамами» подключились дети: они встают во дворе, широко раскрыв руки и загораживая проезд.
Жильцы соседних домов обратились в редакцию RZN.info, чтобы предать огласке свою проблему.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В аварии с микроавтобусом в Спасском районе пострадали двое
Все ответы по расчету аванса — в журнале «Зарплата».