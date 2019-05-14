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На территории Лесопарка намерены построить школу. Соответствующие изменения в Генплан обсудят на публичных слушаниях.
Участок площадью 27,7 тысячи квадратных метров намерены перевести из зоны лесопарков в зону для возведения школ. Сейчас участок свободен от деревьев, на нем располагается площадка для стрельбы из лука и арбалета.
Изменения обсудят в четверг, 6 июня, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет №219. Начало в 18:30.
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