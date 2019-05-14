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18:08, 14 мая 2019 6 916
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Из-за перекрытия улицы Грибоедова на месяц изменится схема движения транспорта

Из-за перекрытия улицы Грибоедова на месяц изменится схема движения транспорта

Из-за перекрытия улицы Грибоедова временно изменится схема движения общественного транспорта. Об этом сообщил сайт администрации города.

В период 15 мая до 19 июня, движение городского пассажирского транспорта будет организовано по измененной схеме:

  • Автобусы маршрута №23 на участке пути от остановки «Мясокомбинат» до остановки «Цирк» следуют по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении;
  • Троллейбусы маршрута №10 из Московского района следуют до разворотного круга на площади Свободы, далее в обратном направлении по своему маршруту;
  • Троллейбусы маршрута №3 на участке пути от остановки «Мясокомбинат» до остановки «Цирк» следуют по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении;
  • Автобусы маршрута №41 при движении по Кремлевскому Валу от Соборной площади будут следовать по проезду Речников, Затинной улице, улице Свободы до остановочного пункта «площадь Свободы», далее по своему маршруту. При движении по улице Свободы от Торгового городка автобусы следуют до остановочного пункта «площадь Свободы» далее по улицам Свободы, Затинной, проезду Речников, Кремлевскому Валу, далее по своему маршруту;
  • Автобусы маршрутов №№65, 66, 99 на участке пути от остановки «улица Грибоедова» до остановки «площадь Свободы» следуют по улицам Либкнехта, Затинная, Свободы в прямом и обратном направлении.

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