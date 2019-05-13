За прошедшую неделю клещи покусали около ста калужан

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
За прошедшую неделю клещи покусали почти сто калужан. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
С 6 по 12 мая в медучреждения области обратились 94 человека, пострадавших от укусов клещей.
За это же время в лабораториях исследовали 79 паразитов. 7 из них были переносчиками болезни Лайма.
Исследования проводятся по адресу: Калуга, улица Баррикад, дом 181. С 8:00 до 16:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 12:30) без выходных и праздничных дней.
Справки по телефонам (4842) 55-43-05, 55-01-09.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские следователи проверят информацию о пострадавшем в санатории ребенке
|
cледующая новость →В Рязани обокрали вора
Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.