У Карабасова появился новый заместитель

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
У и.о. мэра Рязани Сергея Карабасова появился новый заместитель. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Перед майскими праздниками исполняющим обязанности главы администрации стал Владимир Бурмистров. Он будет курировать работу управления транспорта, благоустройства и ЖКХ.
На этом посту он сменил Игоря Ковалева, который
Ковалев продолжит руководить управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.