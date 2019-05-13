Попавший в ДТП на Циолковского мотоциклист ехал без прав

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Фото: УГИБДД по Рязанской области
В столкновении Mazda 626 и мотоцикла Honda CBR на улице Циолковского, которое произошло в пятницу, 10 мая, пострадали оба водителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Выяснилось, что у водителя мотоцикла не было прав, также его байк не зарегистрирован.
Напомним, транспортные средства
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