Авария с мотоциклом и легковушкой на улице Циолковской попала на видео

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Авария с мотоциклом и легковой машиной на улице Циолковской попала на видео. Ролик в соцсети «ВКонтакте» опубликовал
Судя по записи видеорегистратора, авария произошла в пятницу, 10 мая, примерно в 8:00 рядом с остановкой «Строительный колледж». Мотоцикл и легковая машина получили
По словам очевидцев, ДТП произошло из-за того, что водитель не пропустил мотоциклиста.
Официальной информации пока нет.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.