На улице Циолковского произошла серьезная авария с мотоциклистом

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На улице Циолковского столкнулись легковая машина и мотоцикл. Фотографии с места аварии в пятницу, 10 мая, опубликовали в группе «
Судя по кадрам, ДТП произошло рядом с остановкой «Строительный колледж». Автомобиль и мотоцикл получили серьезные повреждения.
Подробности аварии и данные о пострадавших уточняются.
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