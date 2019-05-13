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Хозяйка убитого в Рязанской области хаски написала заявление в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В субботу, 11 мая, в полицию обратилась жительница поселка Сотницыно с заявлением на соседа об убийстве собаки.
Она подозревает своего соседа, с которым недавно произошел конфликт из-за того, что собака пугала лаем его скотину. В ведомстве отметили, что труп животного заявитель не нашла.
По факту произошедшего полиция начала проверку.
Ранее женщина
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