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В поселке Сотницыно в Сасовском районе застрелили хаски. Об этом RZN.info сообщила владелец собаки.
Она рассказала, что животное в субботу, 11 мая, около 14:45 застрелил местный житель. По ее словам, это произошло на глазах у супруга женщины.
Она отметила, что тело собаки вывезли за пределы поселка. Владельцы животного не смогли найти его.
Женщина рассказала, что мужчина, застреливший собаку, отрицает произошедшее. Пострадавшие обратились в полицию.
Очевидцев попросили обратиться по номеру
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