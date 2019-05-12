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В субботу, 11 мая, в санатории «Старица» в Солотче ребенок получил травму мягких тканей. Сообщение об этом появилось «ВКонтакте».
Отмечается, что пострадавшему сделали операцию
«Просьба проверить готовность всех детских площадок к летнему отдыху детей», — написал автор сообщения.
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