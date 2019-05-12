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18:54, 12 мая 2019 2 905
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Семья Алсу опровергла сообщения о требовании засекретить итоги шоу «Голос. Дети»

Семья Алсу опровергла сообщения о требовании засекретить итоги шоу «Голос. Дети»

Фото: Ru.wikipedia.org

Семья Алсу опровергла сообщения о требовании засекретить итоги голосования в шоу «Голос. Дети». Об этом передает РИА Новости со ссылкой на директора певицы Сергея Фадеева.

Ранее в СМИ появились сообщения, что отец Микеллы Абрамовой, победившей в финале «Голоса» потребовал запретить публиковать перепроверенные результаты.

«Никто не обращался ни к голландской компании Talpa, ни к другим компаниям и лицам, имеющим отношение к организации телешоу, ни с заявлениями, ни с обращениями, ни с иными просьбами», — говорится в заявлении семьи.

Как заявили Абрамовы, сообщения распространили для манипулирования общественным мнением и психологического давления на ребенка.

Напомним, после победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шестом сезоне «Голоса» начался скандал, поскольку девочка обогнала участников с большим отрывом.

У нее оказалось в 18 раз больше голосов, чем у занявшего второе место. Также она получила в полтора раза больше СМС, чем ее ближайший конкурент.

Первый канал начал перепроверку результатов. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев отметил, что результаты аннулируют, если будут выявлены нарушения.

Представитель Алсу Нина Пономарева опровергла слухи о возможных махинациях с результатами голосования. Она заявила, что в в адрес исполнительницы поступают угрозы.


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