Сборная России по хоккею разгромила Австрию на чемпионате мира

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В воскресенье, 12 мая, сборная России одержала победу над командой Австрии во втором матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра завершилась со счетом 5:0.
Счет открыл Евгений Дадонов, который реализовал большинство команды.
Во втором периоде отличились Никита Кучеров и Иван Телегин.
В начале третьего периода Дадонов оформил дубль.
Пятую шайбу забил капитан команды Илья Ковальчук. Этот гол для него стал 35-м в карьере на чемпионатах мира и первым на турнире в Словакии.
Следующий матч состоится в понедельник, 13 мая, с командой Чехии.
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