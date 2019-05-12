Пройдут дожди. Прогноз погоды в Рязанской области на рабочую неделю

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Фото: Ru.wikipedia.org
В понедельник температура воздуха составит +23 градуса. Будет облачно, временами дождь. Ночью до +14.
Со вторника по пятницу температуры будут колебаться от +25 градусов до +20.
По ночам ожидается от +15 до +10 градусов. Самой прохладной окажется ночь среды.
По данным синоптиков, кратковременные дожди также возможны во вторник, среду и пятницу.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.