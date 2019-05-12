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Фото: Правительство Рязанской области
В пятницу, 10 мая, губернатор Николай Любимов посетил концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, который прошел в рамках 18-го Московского Пасхального фестиваля. Об этом сообщил
Фестиваль прошел при поддержке правительства Москвы, Минкультуры России и по благословению патриарха Кирилла.
Маршрут Пасхального тура составил 12 тысяч километров и охватил 21 город, среди которых Рязань.
Валерий Гергиев рассказал о том, что хочет продолжить знакомство с регионом, а также предложил наладить дальнейшее сотрудничество и представлять на местной сцене всемирно известных музыкантов и певцов.
Любимов поблагодарил маэстро за выступление.
«Маэстро Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра подарили рязанцам праздник классической музыки. Наш город удалось включить в плотный гастрольный график — мы, в свою очередь, встретили гостей овациями. Продолжим сотрудничество, чтобы на рязанской сцене еще не раз выступили всемирно известные музыканты», — написал на своей
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