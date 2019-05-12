Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:27, 12 мая 2019 1 779
 0    0

Любимов посетил концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

Любимов посетил концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

Фото: Правительство Рязанской области

В пятницу, 10 мая, губернатор Николай Любимов посетил концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, который прошел в рамках 18-го Московского Пасхального фестиваля. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Фестиваль прошел при поддержке правительства Москвы, Минкультуры России и по благословению патриарха Кирилла.

Маршрут Пасхального тура составил 12 тысяч километров и охватил 21 город, среди которых Рязань.

Валерий Гергиев рассказал о том, что хочет продолжить знакомство с регионом, а также предложил наладить дальнейшее сотрудничество и представлять на местной сцене всемирно известных музыкантов и певцов.

Любимов поблагодарил маэстро за выступление.

«Маэстро Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра подарили рязанцам праздник классической музыки. Наш город удалось включить в плотный гастрольный график — мы, в свою очередь, встретили гостей овациями. Продолжим сотрудничество, чтобы на рязанской сцене еще не раз выступили всемирно известные музыканты», — написал на своей странице «ВКонтакте» губернатор.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Все новости
Новости
Архив
2 недели назад
Нужно ли подавать декларацию и платить налог, если продал машину?

Нужно ли подавать декларацию и платить налог, если продал машину?

При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:54, 1 мая 2019 68 389
Почти двадцать тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фото
15:49, 7 мая 2019 33 980
В Рязани отметили День радио. Фото
13:55, 29 апреля 2019 24 208
Врачи провели сложную операцию 16-летней беременной рязанке 5
21:15, 5 мая 2019 21 990
Пассажиры в аэропорту Шереметьево массово сдают билеты
13:07, 9 мая 2019 21 087
По Рязани прошел рекордный 43-тысячный «Бессмертный полк»
Все новости
Голосования

Чем займетесь на майских праздниках?

Окончание опроса: 13.05.2019
Архив голосований
Форум