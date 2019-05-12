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В воскресенье, 12 мая, в Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, потенциальную угрозу представляют гроза и ветер, а также высокий уровень пожароопасности.
«Желтый» уровень объявили во всех регионах ЦФО, кроме Московской, Ярославской, Тульской и Калужской областей.
«Желтый» — третий из пяти возможных уровней погодной опасности. «Красный» и «оранжевый» уровни предполагают разрушения и стихийные бедствия.
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.