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17:27, 12 мая 2019 505
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В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности

В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности

В воскресенье, 12 мая, в Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности. Информацию опубликовали на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, потенциальную угрозу представляют гроза и ветер, а также высокий уровень пожароопасности.

«Желтый» уровень объявили во всех регионах ЦФО, кроме Московской, Ярославской, Тульской и Калужской областей.

«Желтый» — третий из пяти возможных уровней погодной опасности. «Красный» и «оранжевый» уровни предполагают разрушения и стихийные бедствия.


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