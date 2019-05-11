В рязанской колонии заключенный напал на сотрудника

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В рязанской исправительной колонии №2 заключенный напал на сотрудника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Инцидент произошел в пятницу, 10 мая, в медсанчасти учреждения. Заключенный, отбывающий наказание за убийство, набросился на инспектора отдела безопасности ИК-2 и ударил его несколько раз по голове.
Следователи начали проверку по факту произошедшего.
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