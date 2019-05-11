В Касимовском районе сгорел жилой дом, есть пострадавшие

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В Касимовском районе сгорел жилой дом. Об этом сообщил
Пожар произошел в ночь с 10 на 11 мая в 1:43 в деревне Сидорово. Загорелся жилой деревянный дом с шиферной кровлей. Огнем он уничтожен полностью. Имеется пострадавший.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На тушение выезжали четыре пожарных автомобиля и девять человек личного состава Государственной противопожарной службы.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.